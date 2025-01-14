استشهاد 12329 طالبا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة

العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية، حيث تعرضت 324 مدرسة حكومية وجامعات ومبانٍ تعليمية في غزة للقصف، منها 128 مدرسة دمرت بالكامل، و57 مدرسة تعرضت لتدمير جزئي. كما تم استهداف 65 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا.

استشهد 12,329 طالبا فلسطينيا، وأصيب 20,160 آخرين بجروح متفاوتة، في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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وذكر وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، في بيانها أن 13,054 طالبا استشهدوا في قطاع غزة، بينما أصيب 21,320 بجروح. وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 123 طالبا، إضافة إلى 671 جريحا، واعتقال 560 طالبا.

على صعيد الكادر التعليمي، أفادت الوزارة باستشهاد 657 معلما وإداريا، وإصابة 3,904 آخرين بجروح، واعتقال 165 في الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية، حيث تعرضت 324 مدرسة حكومية وجامعات ومبانٍ تعليمية في غزة للقصف، منها 128 مدرسة دمرت بالكامل، و57 مدرسة تعرضت لتدمير جزئي. كما تم استهداف 65 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا.

في الضفة الغربية، تعرضت 109 مدارس و7 جامعات للاقتحام والتخريب جراء اعتداءات الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن حوالي 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم بسبب العدوان، في ظل أوضاع نفسية وصحية صعبة يعيشها الطلبة نتيجة الصدمات المستمرة.

وفي الضفة الغربية، ذكرت الوزارة أن الاقتحامات المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم من قبل قوات الاحتلال أدت إلى ترويع الطلبة داخل مدارسهم، ما يعكس استمرار الانتهاكات بحق العملية التعليمية.

واختتمت الوزارة بيانها بتأكيد أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطلبة والكادر التعليمي تشكل جرائم بحق الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية حق الأطفال في التعليم وضمان سلامتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.