الحرب على غزة: شهداء بصفوف النازحين ونتنياهو يعطل الإعلان عن الصفقة

كثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية على مناطق متفرقة في القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية خاصة في شمالي القطاع، فيما استهدفت الهجمات الجوية والمدفعية مراكز الإيواء وخيام النازحين ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

يواصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، الحرب على قطاع غزة لليوم الـ467 على التوالي، حيث تستمر القوات الإسرائيلية ارتكاب المجازر بحق النازحين، وسط ترقب لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية على مناطق متفرقة في القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية خاصة في شمالي القطاع، فيما استهدفت الهجمات الجوية والمدفعية مراكز الإيواء وخيام النازحين ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، جاء ذلك بعد يوم دام استشهد فيه 63 فلسطينيا.

وفي آخر تطورات مفاوضات الصفقة، قالت وزارة الخارجية القطرية أن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في "التفاصيل النهائية" وأنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق، فيما أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن القاهرة مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بعد وقف إطلاق النار المرتقب.

وناقش الوفد الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم، وأنهى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، شارك فيها فريق التفاوض عبر الفيديو من الدوحة.

وكشف مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية أن اتفاق وقف إطلاق النار تم بالفعل، ولكن الإعلان عن ذلك متوقف إلى حين الاتفاق حول آليات تنفيذ الاستحقاقات، حيث حاول نتنياهو، حاول تفخيخ الاتفاق وعرقلته في اللحظات الأخيرة، فيما طلبت حركة حماس حصول الوسطاء على خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.