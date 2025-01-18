مصدر إسرائيلي: موظفو السلطة بلباسهم الرسمي "سيستلمون" المعابر

"فريق المراقبين الأوروبيين سيعود إلى المعابر وفقًا لاتفاقية 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أي قبل عامين من استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة"

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، صباح السبت، نقلاً عن مصدر مصري وصفته بـ "رفيع المستوى"، تأكيده في تصريح للقناة، أن "إسرائيل غيرت موقفها خلال المحادثات التي جرت في القاهرة على مدى اليومين الماضيين"، وأنها "وافقت على أن يرتدي موظفو السلطة الفلسطينية الذين سوف يتمركزون على المعابر إلى قطاع غزة، الزي الرسمي" للسلطة الفلسطينية.

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إلى ذلك، يتابع المصدر الإسرائيلي، "ستُوضَع لافتات تمثل السلطة الفلسطينية، لتسليط الضوء على المسؤولية التي سيقومون بها بشأن حركة المرور على المعابر، إلى جانب فريق المراقبين الأوروبيين الذين سيعودون إلى المعابر وفقًا لاتفاقية 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية - أي قبل عامين من استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة"، بحسب تعبير المصدر الإسرائيلي.

يشار إلى أن الرئاسة الفلسطينية جددت، أمس الجمعة، مطالبتها بأن "تولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وجاء في بيان لها، أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه".

وقالت إن الحكومة الفلسطينية "قد أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار".

سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 8:30 صباح الأحد

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة "بدء انتشار أجهزتها في محافظات القطاع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ"، غدًا الأحد.

وأوصت الوزارة بـ "ضرورة أخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".

فيما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 8:30 بتوقيت فلسطين، من صباح غد الأحد.