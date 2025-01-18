470 يومًا للحرب: شهداء بقصف إسرائيلي يتواصل قبيل وقف إطلاق النار

قبيل بدء وقف إطلاق النار، رسميًا، الأحد، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 88 شهيدًا و189 مصابًا.

تواصل إسرائيل استهداف قطاع غزة بغارات جوية، وقصف بالمروحيات والمسيرات، مسفرة عن وقوع المزيد من الشهداء والمصابين، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ470 على التوالي منذ 7 أكتوبر 2023.

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مصادر محلية أفادت بارتقاء خمسة شهداء، في تقديرات أولية، فجر اليوم السبت، وعدد من الجرحى، جراء قصف مروحية لخيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة بخانيونس، فيما نفذت مقاتلات الاحتلال سلسلة غارات في مناطق وسط وشمال رفح جنوبي القطاع.

سياسيًا، صادقت الحكومة الإسرائيلية بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف الحرب على قطاع غزة، حيث من المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق يوم غد، الأحد، وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية، نشرت، الجمعة، قائمة بأسماء 95 أسيرًا وأسيرة الذين من المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

وعلى صلة، تحدثت مصادر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أن قواته المتمركزة داخل غزة "تستعد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، بما يشمل "انسحابًا تدريجيًا من مواقع معينة وطرق داخل قطاع غزة"، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنه "لن يسمح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية أو بالقرب من الحدود".

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