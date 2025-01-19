الشرطة الفلسطينية تنتشر في قطاع غزة لحفظ الأمن والأمان

أعلن الإعلام الحكومي بغزة في بيان عن البدء بنشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة، وكذلك شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشّوارع بعيد دخول قرار وقف إطلاق النار.

أكد المكتب علامي الحكومي بغزة عن بدء نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن، والنظام في مختلف المحافظات والبلديات تشرع في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع، وذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن الإعلام الحكومي بغزة في بيان عن البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة، وكذلك شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع بعيد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

انتشار عناصر من الأجهزة الأمنيّة في غزة وسط هتافات المواطنين... اليوم الأول من صفقة تبادل الأسرى ينطلق وسط حالة من الغضب التي تسود في الإعلام الإسرائيلي على ضوء مشاهد تحرك اللاجئين للعودة إلى منازلهم ومظاهر القوة التي تبثها فصائل المقاومة من القطاع رغم حرب الإبادة التي يتعرض لها… pic.twitter.com/oaW1UwWv6P — موقع عرب 48 (@arab48website) January 19, 2025

وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل، وفقا للخطة الحكومية لتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي.

وطالب بتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة الصادرة عن الإعلام الإسرائيلي أو الإعلام المعادي للشعب الفلسطيني، والحذر أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات، مؤكدا على أن عودة النازحين ستكون بعد 7 أيام من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الحكومية، والابتعاد عن المناطق المدمرة لتفادي المخاطر التي قد تنجم عنها، كما ندعو إلى تجنب المنازل المقصوفة لتفادي الانهيارات المفاجئة، وكذلك الابتعاد عن الصواريخ والأجسام المشبوهة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة ورفع مستوى الوعي.