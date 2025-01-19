فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
19/01/2025 - 10:59

الشرطة الفلسطينية تنتشر في قطاع غزة لحفظ الأمن والأمان

أعلن الإعلام الحكومي بغزة في بيان عن البدء بنشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة، وكذلك شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشّوارع بعيد دخول قرار وقف إطلاق النار.

الشرطة الفلسطينية تنتشر في قطاع غزة لحفظ الأمن والأمان

طواقم الدفاع المدني تنتشر لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت (Getty Images)

أكد المكتب علامي الحكومي بغزة عن بدء نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن، والنظام في مختلف المحافظات والبلديات تشرع في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع، وذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.

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وأعلن الإعلام الحكومي بغزة في بيان عن البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة، وكذلك شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع بعيد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل، وفقا للخطة الحكومية لتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي.

وطالب بتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة الصادرة عن الإعلام الإسرائيلي أو الإعلام المعادي للشعب الفلسطيني، والحذر أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات، مؤكدا على أن عودة النازحين ستكون بعد 7 أيام من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الحكومية، والابتعاد عن المناطق المدمرة لتفادي المخاطر التي قد تنجم عنها، كما ندعو إلى تجنب المنازل المقصوفة لتفادي الانهيارات المفاجئة، وكذلك الابتعاد عن الصواريخ والأجسام المشبوهة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة ورفع مستوى الوعي.

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