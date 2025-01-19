حماس تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار... دخول أولى شحنات المساعدات إلى غزة

حركة حماس تعلن التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ، مشيدة بصمود الفلسطينيين في وجه العدوان. بالتزامن، دخلت شاحنات مساعدات إلى غزة، وسط توقعات بزيادة التدفق الإنساني بموجب الاتفاق.

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ صباحًا، مشددة على أن هذا الاتفاق جاء كثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 471 يومًا.

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وفي بيان صادر عنها، أشادت الحركة بـ"الصمود الأسطوري لأهل غزة"، وتعهدت بمواصلة العمل على دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير جميع الاحتياجات الإنسانية اللازمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

كما أكدت أن أسرى الشعب الفلسطيني على موعد مع الحرية ابتداءً من اليوم، بما يمثل عهدًا ثابتًا مع الأسرى حتى تحريرهم بالكامل، علما بأنه من المقرر أن يتحرر اليوم أكثر من 90 أسيرا من سجون الاحتلال في إطار الصفقة.

عبر "معبر إيرز" (بيت حانون): بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة



للتفاصيل: https://t.co/OTmSbm0xHn pic.twitter.com/HzjpZ24RaI — موقع عرب 48 (@arab48website) January 19, 2025

وفي سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بوصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، صباح الأحد، إلى معبر كرم أبو سالم قادمة من مصر، استعدادًا لدخولها إلى قطاع غزة مع سريان وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن 95 شاحنة مساعدات دخلت بالفعل إلى المعبر، بينما تصطف شاحنات أخرى على الجانب المصري من معبر رفح البري، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع الذي يتعرض لتجويع ومنع الاحتلال دخول المساعدات في إطار الحرب.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها مستعدة لإدخال نحو 4000 شاحنة مساعدات، نصفها تحمل مواد غذائية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف الأعباء الإنسانية عن سكان القطاع بعد أشهر طويلة من الحصار والعدوان.

UNRWA has 4,000 truckloads of aid ready to enter #Gaza — half of them carry food and flour.



Attacks on aid convoys in the Gaza Strip could decline as humanitarian relief comes in following a #ceasefire, says @‌UNLazzarini.https://t.co/yRt1NxWuXS — UNRWA (@UNRWA) January 19, 2025

يذكر أن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيل من المناطق المكتظة بالسكان في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع بنحو 600 شاحنة يوميا، من بينها 50 شاحنة محملة بالوقود، ونصفها معدا لشمالي القطاع.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي كان مقررًا أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، تأجل حتى الساعة 11:15 صباحًا، بذريعة تأخر تسليم حماس قائمة الأسيرات الثلاث المفترض الإفراج عنهن اليوم في إطار صفقة التبادل.

ومع تسلم القائمة من الوسطاء، بدأ تنفيذ الاتفاق بما في ذلك بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.