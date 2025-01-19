غزة: بدء دخول المساعدات الإنسانية مع تنفيذ وقف إطلاق النار

رصد صحافيون متواجدون في الجانب المصري من الحدود مع غزة، مئات الشاحنات المحمّلة مساعدات إنسانية عند معبر رفح الحدودي وحول العريش، على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب.

دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، الأحد، بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، على ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة مكلف الأراضي الفلسطينية عبر منصة "إكس".

وأفاد مسؤول مصري بدخول 260 شاحنة مساعدات و16 صهريج وقود إلى غزة من معبري كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة ونيتسانا الحدودي بين مصر وإسرائيل.

ورصد صحافيون متواجدون في الجانب المصري من الحدود مع غزة، مئات الشاحنات المحمّلة مساعدات إنسانية عند معبر رفح الحدودي وحول العريش، على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب.

وكانت الشاحنات بانتظار التوجه إلى معبري كرم أبو سالم ونيتسانا لتفتيشها قبل السماح لها بالدخول. وعادت شاحنات فارغة بعدما أفرغت حمولاتها.

وفي وقت سابق، كتب جوناثان ويتال كبير مسؤولي الأراضي الفلسطينية المحتلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "وقف إطلاق نار دخل أخيرا حيز التنفيذ في غزة في الساعة 11:15 اليوم، وبدأت أولى شاحنات الإمداد تدخل بعد 15 دقيقة بالكاد على ذلك".

وأكد ويتال أن "الشركاء الإنسانيين بذلوا جهدا كبيرا في الأيام الأخيرة تحضيرا لتوزيع مساعدات هائلة في كل أنحاء قطاع غزة".

بعد 15 شهرا من حرب مدمرة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، دخول وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ بتأخير حوالي ثلاث ساعات.

ووفقا للرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل أيضا انسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في قطاع غزة وزيادة في المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع الذي تتهدّده المجاعة وفق الأمم المتحدة.

وفق السلطات المصرية "تمّ الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا" إلى داخل غزة، بينها "50 شاحنة وقود".