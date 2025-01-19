وسط مواجهات واشتباكات: مداهمات واعتقالات بالضفة

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض المحاور خلال التصدي للقوات المقتحمة.

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وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة طمون قضاء طوباس شمال الضفة، وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت شوفة، وكفر اللبد، وعنبتا، وبلعا، شرق محافظة طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية ذنابة ومحيط مخيم طولكرم. وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب "يتصدى مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم لقوات الاحتلال".

وذكرت "سرايا القدس/كتيبة نابلس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن "مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال".

وأضافت في بيان عبر تليغرام أن مقاتليها "يمطرون قوات العدو والآليات العسكرية في البلدة القديمة بزخات كثيفة من الرصاص".

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية الطعن في تل أبيب صلاح اليحيى في الحارة الغربية في مدينة طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال في ضاحية ذنابة كلا من عبد الكريم وعبد الهادي الملوح وجبر ضميري.

ومن محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال والد منفذ عملية قدوميم نضال أبو مؤمن بعد مداهمة منزله في قرية باقة الحطب.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين، حسين نخلة ومحمد فوزي العالم بعد اقتحام منزليهما في مخيم الجلزون قضاء رام الله.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عدة فلسطينيين من مدينة الخليل عرف منهم كلا من هيثم الجعبري وحمزة الجعبري، وأيمن الجعبري، وحسين الشرباتي.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، 12 عملا مقاوما في الضفة الغربية والداخل، بينها عملية طعن وقعت في تل أبيب.

وأشار مركز "معطى" في بيان أن عمليات المقاومة أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، إلى جانب عملية إطلاق نار واشتباكات مسلح.

كما وثق المركز وقوع تفجير عبوات ناسفة، وعملية إلقاء زجاجات حارقة، إضافة إلى اندلاع مواجهات في 8 نقاط متفرقة في الضفة الغربية.