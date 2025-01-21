وقف إطلاق النار في غزة: تواصل تدفق المساعدات والدفعة الثانية للأسرى بموعدها

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الذين انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض من رفح إلى 137 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بالقطاع. دخلت 915 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في إطار زيادة المساعدات للنازحين.

دخل قطاع غزة الثلاثاء اليوم الثالث من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما تتواصل عملية عودة النازحين إلى منازلهم المدمرة، مع استمرار طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.

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وفي اليوم الثالث من اتفاق وقف إطلاق النار، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الذين انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض من رفح إلى 137 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بالقطاع.

ويأتي ذلك، في وقت استمر تدفق شاحنات الإغاثة الإنسانية، حيث دخلت 915 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع، الإثنين، في إطار زيادة المساعدات للناجين، أي أكثر من العدد المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ الأحد، وفقا لأرقام أعلنتها الأمم المتحدة.

إلى ذلك، بدأ أهالي المناطق في شمال قطاع غزة العودة إلى بلداتهم وقراهم، رغم الدمار الذي طال المنازل، وعطل البنية التحتية، وكان شمال القطاع خضع لعملية عسكرية عنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 حيث خضعت هذه المناطق لحصار خانق.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يسمح لنحو مليون نازح جنوب القطاع بالعودة إلى مدنهم وأحيائهم شماله سيرا على الأقدام بدون إجراءات تفتيش في اليوم السابع من توقيع هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد.

وعلى صعيد تنفيذ الدفعة الثانية من الأسرى، أكدت حركة حماس أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع قوله"اتفقنا على الإفراج عن الأسرى أيام السبت ولا بد من الالتزام بذلك".

وعلى الرغم من ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ليس واثقا من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن شكوكه باستمرار الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في القطاع.