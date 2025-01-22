بالفيديو | قائد كتيبة بيت حانون بكتائب القسام حسين فياض يظهر حيًّا في غزة بعد ادعاء إسرائيل اغتياله

قال قائد كتيبة بيت حانون "إذا لم يحقّق صاحب الهدف هدفه، فهو مهزوم"، في إشارة إلى تكرير الجيش الإسرائيلي، ومسؤوليه، وكذلك المسؤولين السياسيين في حكومة بنيامين نتنياهو، أن الحرب لن تنتهي، بدون القضاء على حماس.

ظهر قائد كتيبة بيت حانون بكتائب القسام، حسين فياض "أبو حمزة"، حيًّا في قطاع غزة، الأربعاء، علما بأن إسرائيل كانت قد زعمت اغتياله في وقت سابق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها قياديّ في فصائل المقاومة، بعد ادعاء الاحتلال قتله؛ إذ كان قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان، قد ظهر حيّا بعد إعلان جيش الاحتلال اغتياله؛ وقد أشارت إلى ذلك هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، الأربعاء.

وأظهر مقطع مصوّر، فياض، الذي كان جيش الاحتلال قد ادعى قتله في أيار/ مايو الماضي.

قائد كتيبة بيت حانون بكتائب القسام حسين فياض يظهر في غزة بعد ادعاء إسرائيل اغتياله



للتفاصيل: https://t.co/5iih2lfvwZ pic.twitter.com/hQaQ93NXj4 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 22, 2025

ووفق الفيديو، ظهر فياض في بيت حانون، فيما لفتت تقارير إلى أنه "ظهر على العلن خلال مواساته ذوي الشهداء".

وقال فياض في المقطع المصوّر "خضنا معركة، ويمكن أن يتساءل البعض: ’أين النصر؟’، لكن المعارك لها أهداف".

إعلان الاحتلال عن اغتياله فياض

وأضاف "لكن إذا لم يحقّق صاحب الهدف هدفه، فهو مهزوم"، في إشارة إلى تكرير الجيش الإسرائيلي، ومسؤوليه، وكذلك المسؤولين السياسيين في حكومة بنيامين نتنياهو، أن الحرب لن تنتهي، بدون القضاء على حركة حماس.

كما يأتي ظهور القائد في القسام في بيت حانون، فيما كانت المنطقة، قد كبّدت الجيش الإسرائيلي، خسائر فادحة، وعلى رأسها، مقتل وإصابة العشرات من عناصره، .

وتابع فياض: "وكما تقول القواعد العسكرية، فإن الضعيف يُعدّ منتصرا إذا لم يُهزم، فيما يعدّ القويّ خاسرا، إذا لم يحقق أهدافه".

وقال فياض "بفضل الله، لم ينَل (الجيش الإسرائيلي) إلا من الحجارة، والأشلاء والدماء".

وشدّد فياض على أن "غزة قد خرجت عصيّة على الانكسار، وكلّنا رأينا بالأمس كيف تخرج غزة، منتصرة وكريمة، ورافعة رأسها إلى عنان السماء".

وحينما ادعى الاحتلال اغتيال فياض، ذكر في بيان إعلانه، أن القيادي بكتائب القسام "كان مسؤولا عن أنظمة الصواريخ المضادة للدروع، التي أطلقت على إسرائيل، وإطلاق قذائف ’هاون’ صوب ’غلاف غزة’".

وزعم الاحتلال حينها، أنه "تم القضاء عليه، من قِبل مقاتلي الجيش الإسرائيلي في منطقة تحت الأرض".