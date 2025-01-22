عدوان على جنين لليوم الثاني واقتحامات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة، تخللتها اعتقالات، بعد عمليات دهم للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب التحقيق الميداني، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، العدوان على جنين ومخيمها، في وقت شن الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة لمناطق مختلفة من الضفة تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين.

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وفجر اليوم الأربعاء، انتشرت قوات إسرائيلية معززة داخل، وفي محيط مخيم جنين، فيما واصلت الجرافات عمليات تخريب البنية التحتية والشوارع.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد دهم منازلهم داخل مخيم جنين، بينهم مصاب، وعرف منهم، صامد مؤيد عامر، وشيراز أبو طبيخ، وحسام الغول، وأحمد بحر ونجلاه أشرف ويوسف، حيث يعاني أشرف من إصابة سابقة في الرأس، وبحاجة إلى رعاية طبية.

وقالت سرايا القدس كتيبة جنين في بلاغ لها، "يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة، ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وفق متطلبات وظروف الميدان".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو 40 آخرين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومحيطها.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشهداء أكثر من ذلك لوجود إصابات خطرة، وفقا لما ذكره الطبيب بهاء يحيى من مستشفى الرازي في جنين للجزيرة.

اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة

شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة، تخللتها اعتقالات، بعد عمليات دهم للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب التحقيق الميداني، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

في نابلس، اقتحمت آليات إسرائيلية المدينة من جهة حاجز عورتا، وداهمت منازل في مخيم العين، حيث تصدى لها مقاومون بإطلاق النار، دون أن يبلغ عن إصابات. كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدتي روجيب وبيت فوريك شرقي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوى في مدينة رام الله، كما نفذت قوات أخرى حملة مداهمات واعتقالات في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة المحررة رولا حسنين في مخيم الجلزون، التي أفرج عنها ضمن المرحلة الأولى من صفقة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعاثت فيه فسادا.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال وائل مروان الأطرش عقب اقتحام منزله في المدينة. وفي طولكرم، أفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال الشابين مصطفى الجلاد وأنس الجيوسي، بعد اقتحام ضاحية ذنابة وعزبة الجراد في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين هشام زهير ريان وأحمد محمد مرعي بعد اقتحام منزليهما وتخريب محتوياتهما في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.