سلطات حماس تعلن عن آلية عودة النازحين إلى مناطقهم شمالي قطاع غزة ابتداءً من يوم الأحد المقبل؛ في إطار اتفاق وقف إطلاق النار؛ العودة سيرا على الأقدام ستتم من البحر، في حين سيسمح بعودة المركبات عبر "نيتساريم" بعد تفتيشها.

يبدأ قطاع غزة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، تنفيذ آلية عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، وذلك وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في بيانٍ له، اليوم الخميس.

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وأوضح أن المواطنين سيتمكنون من الانتقال من خلال شارع الرشيد (مشيًا على الأقدام فقط) ومن مفترق الشهداء "نيتساريم" - شارع صلاح الدين (بالمركبات فقط بعد تفتيشها بواسطة جهاز الكشف بالأشعة السينية X-RAY)، وذلك بدءُا من الأحد 26 كانون الثاني/ يناير الجاري.

واعتبارا من الـ22 للاتفاق (8 شباط/ فبراير المقبل)، سيتم السماح بالانتقال في كلا الاتجاهين (من الجنوب والوسطى إلى الشمال والعكس) مشيًا على الأقدام من خلال مفترق الشهداء (نيتساريم)، بالإضافة إلى استمرار حركة المواطنين من شارع الرشيد (البحر).

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظاً على سلامتهم.