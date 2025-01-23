وقف إطلاق النار في غزة: بدء مفاوضات المرحلة الثانية وترقب الإفراج عن دفعة الأسرى

قال جهاز الدفاع المدني بغزة إنه تمّ انتشال رفات 162 شهيدا منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع. وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 47,161 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2023.

مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يومه الخامس، تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والتي ستنفذ السبت.

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وبموازاة ذلك، يتم الحديث عن بدء الترتيبات لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك، في وقت تواصل طواقم الدفاع المدني بالقطاع بانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام والأنقاض.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن 14 ألفًا و222 مفقودًا خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع، ولم يصلوا إلى المستشفيات حتى 18 كانون الثاني/يناير 2025.

وقال جهاز الدفاع المدني بغزة إنه تمّ انتشال رفات 162 شهيدا منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع. وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 47,161 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2023.

وتواصل طواقم الدفاع المدني ومواطنون أعمال البحث عن جثامين فلسطينيين ما زالت تحت الأنقاض، في حين يحول نقص المعدات والآليات الثقيلة دون انتشال العشرات منهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب بصدد أن تتسلم من حركة حماس الجمعة، أسماء 3 مجندات ومدنية إسرائيليات أسيرات بقطاع غزة، تمهيدا لإطلاق سراحهن السبت، ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وبحسب الجدول الزمني للمرحلة الثانية من الصفقة، من المقرر بعد ظهر السبت أن يتم تسليم الأسيرات الأربع المحتجزات بغزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ ومن ثم نقلهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر أيضا أن تتسلم إسرائيل، السبت، القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ 33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو، تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتأكيد على دعم واشنطن لحليفتها، كما تناولا ملفي إيران والأسرى الإسرائيليين في غزة.