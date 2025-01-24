وقف إطلاق النار في غزة: الاحتلال يهدم بنايات غربيّ رفح والأهالي يعودون إلى منازل مدمّرة

واصل الأهالي العودة إلى منازلهم المدمّرة، وبخاصة شماليّ القطاع، فيما هدمت آليات الاحتلال الإسرائيليّ، مباني سكنية في حيّ تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيليّ، مباني سكنية في حيّ تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لتستمرّ بذلك في خروقاتها لوقف إطلاق النار، الذي دخلت المرحلة الأولى منه، حيّز التنفيذ، الأحد الماضي، فيما واصل الأهالي العودة إلى منازلهم المدمّرة، وبخاصة شماليّ القطاع.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، أن نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، مشيرة إلى أن 88% من المدارس في القطاع مدمرة.

وذكر مصدر حكومي في قطاع غزة، أن عدد الشاحنات الإغاثية التي دخلت إلى الشمال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، حتى أول من أمس الأربعاء، بلغ 861، من أصل 1200 كان مقررا وصولها، بسبب عراقيل تل أبيب.

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