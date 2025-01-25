غزة في اليوم الـ7 لوقف النار: ترقب الدفعة الثانية من عملية التبادل

بحسب بنود الاتفاق تلتزم إسرائيل بالإفراج عن 50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها، بينهم 30 محكومًا بالمؤبد و20 من ذوي الأحكام العالية.

تتجه الأنظار، اليوم السبت، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه السابع، إلى تحرر 200 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بينهم 120 من "المؤبدات" و80 من ذوي الأحكام العالية، وذلك في إطار "الدفعة الثانية" من عملية تبادل الأسرى في إطار تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

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وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، بدأت عملية فحص الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر، قرب بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عند الساعة الخامسة من فجر اليوم، على أن تتم عملية "الإفراج" بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.

إسرائيليًا، أعلن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تلقيه بشكل رسمي القائمة بأسماء الأسيرات الأربع المزمع الإفراج عنهن اليوم.

وتباينت التقديرات الإسرائيلية بشأن توقيت تسلم الصليب الأحمر في غزة للأسيرات الإسرائيليات من المقاومة الفلسطينية، حيث رجحت بعض المصادر "الساعة العاشرة صباحًا"، في حين قالت مصادر أخرى إن "عملية التسليم قد تتم بحدود الساعة الثانية عشر حتى الرابعة عصرًا". والأسيرات الأربع هن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج".

عودة النازحين إلى الشمال

ميدانيًا، وبموجب الاتفاق، من المفترض أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي "الانسحاب الكامل"، اليوم، من "محور نتساريم"، وسط القطاع، (أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين)، وأن يُتاح للأهالي العودة إلى شمال القطاع، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ووفق مسودة الاتفاق، يفترض أن يفكك الاحتلال الإسرائيلي مواقعه ومنشآته العسكرية بمنطقة "محور نتساريم" في عملية "قد تستمر لساعات"، وفق مصدر في حماس في تصريحات سابقة للإعلام.

ووفق الاتفاق، بحسب المصدر، "يُسمح بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم دون حملهم أي نوع من السلاح "، كما أشار المصدر إلى أنه" نظرًا للانسحاب الإسرائيلي من المنطقة في ساعات متأخرة من مساء السبت، فإن العودة بالزخم الكبير للنازحين من الجنوب للشمال ستكون صباح الأحد".

أسماء بارزة

وبالعودة إلى تفاصيل على صلة بـ "عملية التبادل"، تجدر الإشارة، إلى أنه بحسب بنود الاتفاق، تلتزم إسرائيل بالإفراج عن 50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها، بينهم 30 محكومًا بالمؤبد و20 من ذوي الأحكام العالية.

وشهد "التبادل الأول" الذي تم في أول أيام الاتفاق، الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 معتقلاً ومعتقلة فلسطينيين، جميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وتتضمن دفعة التبادل الثانية أسماء بارزة لأسرى محكومين بالمؤبد يتوقع الإفراج عنهم، على أن يتم إبعاد بعضهم إلى الخارج، ومن ضمن المتوقع الإفراج عنهم اليوم؛ زكريا الزبيدي وأحمد البرغوثي ووائل قاسم ومحمود عطاالله.

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