عدوان الاحتلال يتواصل: شهيد في جنين وتصعيد بالضفة

أسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ الثلاثاء الماضي، عن استشهاد 16 فلسطينيا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات الفلسطينيين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي، في وقت صعدت قوات الاحتلال من مداهمات واقتحاماتها لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

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واستشهد، صباح الأحد، الجريح عبد ياسر الغول من مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في اليوم الأول خلال اقتحام جنين، كما استشهدت، مساء السبت، الطفلة ليلى الخطيب برصاص قناصة الاحتلال، بعد إصابتها بالرأس في قرية مثلث الشهداء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ الثلاثاء الماضي، عن استشهاد 16 فلسطينيا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات الفلسطينيين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

وتواصل آليات الاحتلال تمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي، وتعرقل دخول وخروج المواطنين إليه، في وقت تتواصل التعزيزات والآليات العسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها.

وعلى مدار الأيام الماضية، أحرقت قوات الاحتلال في مخيم جنين عددا من المنازل، وهدمت ونسفت أخرى، ويسمع بين الحين والآخر دوي انفجارات.

وشهدت عدة قرى وبلدات في جنين اقتحامات ومحاصرة منازل واعتقالات، منها: السيلة الحارثية، ميثلون، قباطية التي شهدت يوم الجمعة الماضي قصفا من مسيرة إسرائيلية لمركبة أدت إلى استشهاد شابين.

وفي شارع نابلس الواصل بين مدينة جنين وقراها الجنوبية، دمرت جرافات الاحتلال دوارا، كما دمرت مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية، إضافة لتجريف شارع يافا الواصل بين مدينة جنين وقراها الغربية. وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين من أحياء ومنازل في المخيم.

إجراءات عسكرية مشددة للاحتلال في الضفة

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في مناطق متفرقة بالضفة منها محيط محافظة رام الله والبيرة.

وأغلق جيش الاحتلال بوابة بيرزيت- عطارة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، وبوابة النبي صالح شمال غرب، فيما يشهد حاجز عين سينيا شمال المدينة تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين من المدينة، كما يشهد حاجز عطارة تفتيشا وتدقيقا في بطاقات المواطنين.

ونصب الاحتلال حاجزا على مدخل بلدة عابود شمال غرب رام الله، وأعاق حركة الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: رأفت طه من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وعبد الله الزين من منطقة دير بحة، بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما.

وشددت قوات الاحتلال من إغلاقها مداخل مدينة الخليل، والبلدات، والمخيمات، بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية على حارات البلدة القديمة والحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت عبد الحكيم وادي.

واحتجزت قوات الاحتلال مركبة إسعاف قريوت، وذلك أثناء نقلها حالات طارئة، قرب مفرق الساوية جنوب نابلس.

وأفاد ضابط الإسعاف بشار قريوتي، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز منعت المركبة من الخروج، واستولت على هويات الطاقم الشخصية ومفاتيح المركبة، رغم وجود حالات مرضية طارئة فيها.

وطالب قريوتي المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل لحماية الطواقم الطبية، محملا الاحتلال مسؤولية حياة المرضى، مؤكدا أن جنود الاحتلال لا يعيرون الإنسانية أي اهتمام.