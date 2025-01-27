وقف إطلاق النار في غزة: النازحون يعودون إلى شمال القطاع

اعتبرت حركة حماس، أن "عودة النازحين انتصار لشعبنا، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال، ومخططات التهجير". ولفتت إلى أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه".

بدأت عند الساعة السابعة من صباح الإثنين، عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور "نتساريم"، عقب التوصل إلى تفاهمات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن الإفراج عن المختطفة الإسرائيلية أربيل يهود.

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وفي اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدأ آلاف المواطنين النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمالي القطاع عبر شارعي صلاح الدين الرشيد الساحلي، بعد عام وأربعة أشهر من النزوح القسري، وذلك بعد أن أعلنت قطر، مساء الأحد، عن تفاهمات جديدة بين حركة حماس وإسرائيل يعود بموجبها نازحو قطاع غزة بدءا من صباح الإثنين.

وسار النازحون مشياً على الأقدام انطلاقاً مُكبِّرين من منطقة "تبة النويري" غرب مدينة النصيرات، مروراً بمحور نتساريم، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منه. وبدت علامات الفرحة والابتهاج على وجوه النازحين العائدين إلى ديارهم.

وأعلنت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيُطلق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن ستة محتجزين إسرائيليين، بينهم أربيل يهود، مقابل السماح للمهجرين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع.

واعتبرت حركة حماس، أن "عودة النازحين انتصار لشعبنا، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال، ومخططات التهجير". ولفتت إلى أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".

وأشارت حماس إلى أن "هذه المشاهد المفعمة بفرح العودة، وحبّ الأرض، والتشبّث بها، هي رسالة لكل المراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه".