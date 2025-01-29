وقف إطلاق النار بغزة: آلاف النازحين يواصلون العودة لشمال القطاع

تحتاج محافظات غزة والشمال إلى 135 ألف خيمة وكرفان بشكل فوري وعاجل حسبما قال المكتب الإعلامي الحكومي، وذلك بعدما بلغت نسبة الدمار بالمحافظتين أكثر من 90%.

دخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس، الأربعاء، يومها الـ11، حيث تواصل، ولليوم الثالث تواليا، تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من محور "نتساريم" (مفرق الشهداء).

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا)، إن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح "أوتشا" أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء، والربع الأخير من الأطفال، مشيراً إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 80% من النازحين تمكنوا من العودة إلى مناطق شمال القطاع، خلال اليومين الماضيين، ويواصل جهود تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين العائدين إلى شمال القطاع.

يأتي ذلك، في وقت تواصل بلدية غزة جهودها في فتح شوارع المدينة وإزالة الركام لتسهيل عودة النازحين وتحرك الأهالي.

وتحتاج محافظات غزة والشمال إلى 135 ألف خيمة وكرفان بشكل فوري وعاجل حسبما قال المكتب الإعلامي الحكومي، وذلك بعدما بلغت نسبة الدمار بالمحافظتين أكثر من 90%.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير الحالي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.