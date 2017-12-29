الإفراج عن أصغر أسيرة فلسطينية بسجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الأسير ملاك محمد الغليظ، البالغة من العمر 14 عامًا وتسكن مخيم الجلزون، والتي تعتبر أصغر أسيرة في سجون الاحتلال إذ قضت فيها ثمانية أشهر.

وأعربت الغليظ عن سعادتها بالإفراج، وفي نفس الوقت عن حزنها لتركها زميلاتها الأسيرات، ومنهن الأطفال ما زلن يتجرعن مرارة السجن وظلم السجان.

ودعت الغليظ إلى ضرورة مساندة الأسيرات في معركة الصمود، في ظل الظروف الصعبة التي يعشن بها داخل سجون الاحتلال.

وكان جنود الاحتلال قد اعتقلوا الطفلة الغليظ على حاجز قلنديا قبل 8 شهور.

واعترضت قوات الاحتلال على حاجز جبارة عمل الصحافيين والمصورين خلال تغطيتهم لحظة الإفراج عن الغليظ وقامت بالاعتداء عليهم، وإجبارهم على مغادرة المكان.