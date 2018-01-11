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"العليا تنظر باستئناف الأسيرة جعابيص والاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 10:51

"العليا تنظر باستئناف الأسيرة جعابيص والاحتلال يعتقل 4 مقدسيين
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، في الاستئناف الذي قدمته الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء جعابيص المقدم على الحكم الصادر بحقها. فيما اعتقلت قوات الاحتلال فجرا أربعة مقدسيين، عقب اقتحام منازلهم في أحياء مختلفة بالقدس المحتلة.

واعتقلت الأسيرة جعابيص قبل أكثر من عامين بعد إصابتها بحروق إثر انفجار مركبتها، وحكمت عليها محاكم الاحتلال بالسجن لمدة 11 سنة.

وأطلق نشطاء مؤخرًا حملة للمطالبة بالإفراج عنها، وتقديم العلاج لها، علمًا أنها معتقلة في سجن "هشارون"، وهي أم لطفل.

وناشدت الأسيرة جعابيص في رسالة عاجلة من داخل سجون الاحتلال نشرتها "شبكة أنين القيد" التدخل العاجل لتوفير العلاج لها، ومتابعة حالتها الصحية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها.

الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي
أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدرو ليبرمان، أوامره لسلطات الاحتلال المختصة بفرض عقوبات وإجراءات مشددة على عائلة التميمي في أعقاب حادثة طرد أفراد من العائلة جنود من جيش الاحتلال من أمام منزلهم في قرية النبي صالح.
 

وتدهورت الحالة الصحية للأسيرة جعابيص، وهي تعاني من آلام وارتفاع درجات الحرارة بشكل دائم، ويحتاج علاجها لسنوات من التأهيل الجسدي والنفسي" وفق عائلتها.

وقالت جعابيص إنها تعاني من "تشنجات في اليدين والقدمين الأمر الذي يمنعها من القيام بأبسط الأمور الحياتية، مما يشعرها بالإهانة والخجل، لأنها أصبحت بحاجة دائمة للمساعدة".

وأضافت "أنا بحاجة ماسة لإجراء العملية للتخفيف من هذه التشنجات لأتمكن من القيام بأموري الشخصية البسيطة، والإدارة هنا تماطل دائمًا، ومنذ اعتقالي وهم يقولون إن العملية بالشهر الفلاني ولا يحدث شيء، ووضعي يسوء يومًا بعد يوم".

وطالبت جعابيص بإجراء عمليات جراحية عاجلة لها، لتتمكن من التعايش مع الوضع الصعب الذي تعانيه جراء إصابتها بانفجار قبل اعتقالها.

وبخصوص الاعتقالات بالقدس، اعتقلت قوات الاحتلال فجرا أربعة مقدسيين، عقب اقتحام منازلهم في أحياء مختلفة بالقدس المحتلة.

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا ويواصل حصار نابلس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 22 فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما لا يزال الإغلاق مفروضا على نابلس في أعقاب العملية المسلحة التي أسفرت عن مقتل مستوطن.
 

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من مدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس، ومستشار محافظ القدس ناصر عجاج وعضو إقليم حركة فتح في المدينة عبير زياد، وزوجها زياد زياد.

وأوضح أن تلك القوات اقتحمت منازل هؤلاء المقدسيين وفتشتها قبيل اعتقالهم، وتم تحويلهم إلى مركزي "القشلة" في البلدة القديمة، و"المسكوبية" غربي المدينة.

وأشار إلى أن القوات اعتقلت الليلة الماضية الشاب إيهاب سبيتان من بلدة الطور، فيما اعتقلت وحدات من المستعربين الشاب رشيد درويش خلال اقتحامها قرية العيساوية.

ومن المتوقع أن يتم عرض المعتقلين اليوم على قاضي محكمة الصلح للنظر في قضية اعتقالهم.

وكانت قرية العيساوية شهدت الليلة الماضية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت نحو الشبان، وردوا عليها برشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#أسراء جعابيص
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