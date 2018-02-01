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الاحتلال يفرج عن النائب أبو طير بعد اعتقاله إداريا

تاريخ النشر: 01/02/2018 - 10:31

الاحتلال يفرج عن النائب أبو طير بعد اعتقاله إداريا
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن النائب المقدسي المبعد محمد محمود حسن أبو طير (65 عاما) بعد اعتقال إداري دام لمدة 6 أشهر.

وسبق أن أعادت قوات الاحتلال بتاريخ 4/8/2017، اعتقال النائب أبو طير عقب اقتحام منزله في حي أم الشرايط جنوب مدينة البيرة، وذلك بعد شهرين على إطلاق سراحه من اعتقال سابق أمضى خلاله حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرًا.

وأصدرت محكمة "عوفر" العسكرية قرارا بتحويل النائب أبو طير للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأبو طير مبعد عن القدس منذ 8/10/2010، وذلك بعدما سحبت سلطات الاحتلال الهوية منه ومن النائبين أحمد عطون ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، بقرار صادر عن وزير الداخلية الإسرائيلي بحجة "عدم الولاء لإسرائيل".

وينحدر أبو طير من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال ما يزيد عن 32 عامًا على فترات متفرقة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبو طير
#اعتقال إداري
#الاحتلال
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