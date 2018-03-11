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تغريم 69 طفلا بمبلغ 116 ألف شيكل بسجن "عوفر"

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 13:35

تغريم 69 طفلا بمبلغ 116 ألف شيكل بسجن "عوفر"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت خلال شهر شباط/فبراير الماضي غرامات مالية باهظة بحق 69 طفلا قاصرا يقبعون في سجن "عوفر" الإسرائيلي، وصل مجموعها إلى أكثر من 116 ألف شيكل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الغرامات ترافقت مع أحكام صدرت بحق 26 منهم، وتراوحت بين شهر و26 شهرًا، مشيرة إلى أن عدد القاصرين الجدد الذين أدخلوا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر" خلال شهر فبراير، وصل إلى 69 شبلا دون سن 18 عاما، وبينهم 31 طفلا دون سن 16 عاما.

وأضافت أن 29 طفلا من بين هؤلاء تم اعتقالهم من المنازل، و37 من الطرقات، وواحد من الحواجز العسكرية، واثنان بعد استدعائهما لمراكز التحقيق، لافتةً إلى أن ثلاثة قاصرين يقبعون قيد الاعتقال الإداري.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الحركة الأسيرة
#أطفال
#غرامة
#الاحتلال

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