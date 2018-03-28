مستمر في إضرابه عن الطعام: تمديد اعتقال رئيس مجلس طلبة جامعة بير زيت

أكد محامي نادي الأسير الفلسطيني، مأمون الحشيم، اليوم الأربعاء أن "المعتقل عمر الكسواني من بلدة بيت إكسا أبلغ قاضي محكمة الاحتلال في 'عوفر' أنه مستمر في إضرابه عن الطعام الذي أعلن عنه منذ ثمانية أيام، وأنه توقف عن شرب الماء منذ يوم أمس احتجاجا على ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها في معتقل المسكوبية، والمتمثلة بالتحقيق معه لساعات طويلة ومتتالية بالإضافة إلى حرمانه من النوم"

وأضاف أن "محكمة الاحتلال مددت اعتقال الكسواني للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة ستة أيام بذريعة استكمال التحقيق معه".

وأشار المحامي الحشيم إلى أن "أمر المنع من لقاء المحامي ما زال قائما بحق المعتقل الكسواني وذلك حتى تاريخ الأول من نيسان القادم".

يُذكر أن المعتقل الكسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بير زيت اختطف على يد قوات "المستعربين" من داخل حرم الجامعة في تاريخ السابع من آذار/ مارس الجاري.