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الأسير رامـي الكـسـار يتنسم عبير الحرية

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 08:43

الأسير رامـي الكـسـار يتنسم عبير الحرية
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى أن "ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد رامـي زيدان خليل الكـسـار 'أحمد' (37 عاما) من بلدة خاراس قضاء مدينة الخليل، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربعة عشر عاما وعشرة أشهر، أمس الأحد".

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس في بيان أصدرته ووصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" أن "قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 11.06.2003 وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكما بحقه بالسجن أربعة عشر عاما وعشرة أشهر، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومشاركته بنشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني".

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر رامي الكـسـار ولد بتاريخ 05.01.1981م؛ وهو أعزب، وأمـضـى مدة اعتقاله كاملةً متنقلا بين سـجون الاحـتـلال والتي كان آخرها سجن النـقـب الذي تحـرر منه.

ملف خاص | يوم الأرض

#الأسرى
#مهجة القدس
#سجون الاحتلال

من عرب 48

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