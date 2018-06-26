القدس: اعتقال محمود عبد اللطيف عند الإفراج عنه من سجن جلبوع

أقدمت سلطات الاحتلال على اعتقال الأسير محمود عبد الوهاب سعيد عبد اللطيف (27 عاما) من البلدة القديمة في القدس المحتلة لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة سجن جلبوع، واقتادته إلى سجن المسكوبية، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان نشره رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم.

وكتب أبو عصب أن "عبد اللطيف كان قد اعتقل في تاريخ 20.02.2017 وأدانته المحكمة الاحتلالية بالانتماء لما يسمى بتنظيم 'شباب المسجد الأقصى المبارك'، وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 17 شهرا.

وسبق لمحمود أن اعتقل عدة مرات بتهم تتعلق بنشاطه الاجتماعي في المسجد الأقصى المبارك حيث أمضى عدة سنوات داخل قلاع الأسر".