اتهام نور الدين شناوي من جنين بمحاولة قتل على خلفية قومية

قدمت النيابة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في الناصرة، لائحة اتهام ضد الشاب نور الدين شناوي (20 عاما) من جنين نسبت إليه تهم "محاولة القتل على خلفية قومية، حيازة سكين والتخطيط للقتل واللمكوث غير القانوني في إسرائيل"، وذلك على خلفية طعن شابة في العفولة يوم 11.06.2018.

وادعت النيابة الإسرائيلية أن "الشاب شناوي أقدم على محاولة القتل انتقاما لاستشهاد صديقيه محمد ونور صعابنة بتاريخ 27.12.2015 في حاجز حوارة قرب نابلس"، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي زعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن في الحاجز.

وصرح محامي نادي الأسير الفلسطيني، خالد محاجنة، أن "الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي من محافظة جنين مستقر".

وأضاف إثر زيارة أجراها للأسير في معتقل "الجلمة" مساء يوم الإثنين قبل الماضي، أن "الأسير شناوي مصاب برصاصتين في ساقيه".

ونقل المحامي عن الأسير شناوي أنه "تعرض للضرب المبرح على أنحاء جسده كافة وتحديدا على منطقة الرأس من قبل قوات الاحتلال بعد أن أطلقت عليه الرصاص وأصابته في مدينة العفولة في تاريخ الحادي عشر من حزيران/ يونيو الجاري".

وقال محامي الدفاع عن شناوي، صالح محاميد، إنه لـ"عرب 48" إنه "في هذه المرحلة نحن لا نسأل المتهم حول اعترافه أو نفيه للائحة الاتهام، ولكننا نواجه طلب تقدمه النيابة العامة الإسرائيلية لوزير الأمن الإسرائيلي بهدف الحصول على حصانة على الأدلة، ما يعني أن هذه الأدلة تبقى سرية، وفي حالة حصول النيابة على الحصانة سنقوم بدورنا بالالتماس للمحكمة العليا".