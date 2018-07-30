الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًّا في الضفة

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، واعتقلت17 فلسطينيًّا؛ بينهم 4 صحافيين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة موطنين من بيت لحم، وهم؛ عطا تايه الهريمي (55 عاما)، ومحمد علي المعطي (18 عاما) من مدينة بيت لحم، وفهد منير أبو صوي (23 عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 صحافيين من مدينة رام الله، وهم؛ مدير فضائية القدس في الضفة علاء الريماوي، ومراسلها محمد سامي علوان، ومصورها حسني انجاص، والصحفي قتيبة حمدان، بعد مداهمة منازلهم.

ومن بلدة دير سامت جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رياض محمود صافي الحروب (28 عاما)، ووزعت منشورات تُحذّر المواطنين المشاركة بأي أعمال مقاومة ضد الاحتلال في محيط جامعة الخليل، وشارع السلام، وأجرت تدريبات في حي جبل أبو رمان قرب جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل.

كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت تلك القوات 8 مواطنين، بينهم شقيقان، وهم: محسن حردان شريم، وبلال مسكاوي، ونضال نوفل، وفادي حوراني، ونور داوود، وحسام حاتم أبو لبدة، والشقيقين خالد ومحمد وجيه صبري، وذلك بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نصر الله دراغمة (26 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه في مدينة طوباس.