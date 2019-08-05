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مع تواصل الإضراب: إدارة "عوفر" تنقل 20 أسيرا إلى الزنازين

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 10:46

مع تواصل الإضراب: إدارة "عوفر" تنقل 20 أسيرا إلى الزنازين
(وفا)
عرب ٤٨

نقلت إدارة معتقل "عوفر" 20 أسيرا إلى الزنازين، وذلك في الوقت الذي يتواصل الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأسرى، وذلك احتجاجا على الاقتحام المتواصل للأقسام واستهداف القيادات التنظيمية للأسرى.

وقال نادي الأسير، اليوم الإثنين، إن قوات القمع التابعة لسلطة سجون الاحتلال أحدثت تدميرا كبيرا في قسمي (19 و20) في معتقل "عوفر"، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها، أمس الأحد، مستهدفة وجود القيادات التنظيمية للأسرى.

وأوضح نادي الأسير، في بيان أن عملية الاقتحام طالت قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عاما)، وقامت بتقييد بعضهم، ونقلت بعضهم للزنازين، مشيرا إلى أنه تم فك قيدهم، وإعادتهم من الزنازين لاحقا.

وأضاف، أن إدارة المعتقل قامت بنقل نحو 20 أسيرا إلى الزنازين من القسم (20)، فيما نقلت خمسة أسرى إلى معتقل "جلبوع"، وعددا إلى معتقلات الجنوب، مشيرا إلى أن الأسرى أعادوا الوجبات التي تقدمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام وهم مستمرون اليوم في إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#الحركة الأسيرة
#الأسرى
#عوفر
#إضراب
#سجون الاحتلال

من عرب 48

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