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الاحتلال يعتدي على الأسرى في سجن "نفحة"

تاريخ النشر: 24/11/2019 - 18:25

الاحتلال يعتدي على الأسرى في سجن "نفحة"
توضيحية، قمع الأسرى في "عوفر" (من الأرشيف)
عرب ٤٨

قمعت قوات مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسرى في القسم 13 من سجن نفحه، واعتدت بالضرب على بعضهم.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن "قوات قمع السجون قمعت الأسرى في غرفتي 80 و84 في القسم 13 بسجن نفحه، واعتدت عليهم ضربا".

وأضافت أن تلك القوات "نقلت الأسير عدنان الشلبي إلى زنازين العزل الانفرادي، وحطمت مقتنيات الأسرى".

وتابعت الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير) أن إدارة السجن "قررت إغلاق كافة الغرف والأقسام لثلاثة أيام، بهدف السيطرة على ردة فعل الأسرى، لا سيما بعد حالة التوتر التي سادت السجن عقب عملية الاعتداء".

وتشن قوات القمع التابع لمصلحة سجون الاحتلال ("المتسادا" و"الدرور")، بين الفينة والأخرى، حملات تفتيش داخل السجون الإسرائيلية بحثا عن "هواتف خلوية".

ووفق إحصائيات رسمية، فقد وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى نحو 5000 أسير، بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا و700 مريض.


#نفحة
#مصلحة سجون الاحتلال

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