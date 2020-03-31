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عريضة تطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عن أكثر من 1000 أسير

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 20:38

عريضة تطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عن أكثر من 1000 أسير
(أرشيفية - وفا)
عرب ٤٨

أطلق نادي الأسير بمشاركة مؤسسات عدة لم يُسمّها، عريضة تطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عن أكثر من 1000 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 "كورونا" المستجد، وتسجيل مزيد من الإصابات به بين صفوف السجانين.

وأوضح نادي الأسير في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يسعلا بالأساس لإطلاق سراح المرضى وكبار السن، والأطفال، والأسيرات، والمعتقلين إداريا، وفق ما أوردت وكالة "وفا".

"الأوقاف" تُحذّر: إسرائيل تستغلّ وباء كورونا للسيطرة على الحرم الإبراهيمي
حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من استغلال إسرائيل تفشي فيروس كورونا، للسيطرة على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً أن السلطات الإسرائيلية أقدمت على إغلاق المسجد، ومنعت دخول الحراس، فيما سمحت فقط بدخول المؤذن

وقال النادي إن العريضة تتضمن جملة من المخاوف التي تحيط بمصير الأسرى، لانعدام التدابير داخل أقسامهم المغلقة والمكتظة، واكتفاء إدارة سجون الاحتلال بتدابير خارجية منها: وقف زيارات عائلات الأسرى، وزيارات المحامين، وإجراءات خاصة داخل المحاكم.

وأشار إلى أن جزءا من المطالبات التي تضمنتها العريضة، دعوة للصليب الأحمر الدولي للقيام بدوره وزيادة طاقمه، كون أن الطاقم المتواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير كاف لمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين، وتلبية حالة الطوارئ.

ودعت المؤسسات المشاركة، للتوقيع على العريضة لإيصال مطالب الأسرى، وتخوفاتهم الحاصلة من انتشار عدوى فيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى.


#نادي الأسير
#الأسرى الفلسطينيون
#سجون الاحتلال
#الاحتلال الإسرائيلي
#فيروس كورونا

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