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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بينهم أبو طير رغم الكورونا

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 13:20

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بينهم أبو طير رغم الكورونا
اعتقال أبو طير (أرشيفية)
عرب ٤٨

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير إن "قوات الاحتلال تستمر في عمليات الاعتقال، والتي طالت مرضى وكبار في السن وأطفالا، في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك رغم المطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى، لا سيما المرضى وكبار السن والأطفال والنساء".

وأشار النادي في بيانه إلى أنه "من بين المعتقلين الأسير المحرر والنائب السابق والمبعد عن القدس محمد أبو طير (68 عاما)، والذي قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه قرابة الـ34 عاما، حيث يواجه أبو طير عمليات الاعتقال المتكررة منذ عام 1973م، ومعظم اعتقالاته الأخيرة كانت إدارية، وكانت آخر مدة قضاها في سجون الاحتلال العام المنصرم واستمرت سبعة شهور".

ووفقا للنادي فإنه "يُضاف إلى المعتقلين: إبراهيم أبو رداحة، وعبد الجواد حمايل وكلاهما من رام الله والبيرة، ومن بلدة عزون في قلقيلية معاوية عبد اللطيف رضوان (25 عاما)، ومحمود نضال سليم (24 عاما)، وهما أسيران محرران، إضافة إلى المحرر أحمد عطية موسى (32 عاما) من بلدة زواتا في نابلس، وشادي محمد حساسنة (34 عاما) من بيت لحم، وحسام سجدية من مخيم قلنديا".


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#الضفة الغربية

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