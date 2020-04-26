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سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 16:16

سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم
الشهيد نور البرغوثي
عرب ٤٨

قرّرت سلطات الاحتلال، تسليم جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي لذويه مساء اليوم، الأحد، وفق ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان.

وذكرت الهيئة أنه قد تم تشريح جثمان الشهيد البرغوثي في معهد الطب العدلي "أبو كبير"، اليوم الأحد، بمشاركة الطبيب الفلسطيني، أشرف القاضي ومحامي الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الأسير البرغوثي، كان قد استشهد بتاريخ الحادي والعشرين من نيسان/ إبريل الجاري، إثر سقوطه في حمام غرفته في قسم 25 بسجن النقب، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيدا منذ العام 1967.

وكانت حالة من التوتر سادت قسم رقم 25 في سجن النقب، عقب سقوط الأسير جابر وفقدانه للوعي، حيث طرق الأسرى على الأبواب وكبروا داخل القسم، وما زال الوضع متوترا.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 223 شهيدا بعد استشهاد الأسير البرغوثي الذي يقضي محكومية 8 أعوام بعد أن أدين بمقاومة قوات الاحتلال والمستوطنين والضلوع في إطلاق الرصاص ورشق وقات الاحتلال والمستوطنين بالحجارة.

وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز 5 جثامين من الأسرى الشهداء، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال العام الماضي.


#سلطات الاحتلال
#الشهيد الأسير نور البرغوثي

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