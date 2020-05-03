الاحتلال يُصدر حكمه بحقّ الأسيرة ميس أبو غوش: السّجن وغرامة مالية

أصدرت محكمة الاحتلال في "عوفر "، اليوم الأحد، حكمًا بالسّجن 16 شهرًا على الأسيرة، ميس أبو غوش، طالبة جامعة بيرزيت.

وجاء في التفاصيل أن محكمة الاحتلال، قد غرّمت الأسيرة أبو غوش، بمبلغ مقداره 2000 شيكل.

وكانت أبو غوش قد لفتت بإفادة لمحاميتها، في وقت سابق، إلى أنه في إحدى المرات حاولت الهروب من أيدي المحققات والجلوس بإحدى زوايا الزنزانة، لكن المحققة قامت بإمساكها وبدأت بضرب رأسها بالحائط وركلها بقوة والصراخ عليها وشتمها بألفاظ بذيئة، كما وتعمد المحققون إحضار أخيها وذويها لابتزازها والضغط عليها، لإجبارها على الاعتراف بالتهم الموجهة ضدها.

وأشارت أبو غوش حينها إلى أن ظروف الزنازين، التي كانت تُحتجز بها طوال التحقيق معها، كانت غاية في القسوة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، فالحيطان إسمنتية خشنة من الصعب الاتكاء عليها، والفرشة رقيقة من دون غطاء ووسادة، والضوء مشعل 24 ساعة ومزعج للنظر، والوجبات المقدمة سيئة جدًا، بالإضافة إلى معاناتها من دخول المياه العادمة إلى زنزانتها، والتي كانت تفيض على الفرشة والغطاء.

وأضافت أنه في إحدى المرات تعمد المحققون إدخال جرذ كبير إلى الزنزانة لإيذائها، عدا عن مماطلتهم في الاستجابة لأبسط مطالبها كحرمانها من الدخول إلى الحمام، واستفزازها والسخرية منها.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرة، في تاريخ 29/8/2019، بعد اقتحام منزل ذويها وتفتيشه، ثم تقييدها وتعصيب عينيها ونقلها إلى معسكر الاحتلال في محيط حاجز قلنديا.

يُذكر أن 40 أسيرة ما يزلن يقبعن في سجون الاحتلال، منهنّ 17 أما، و28 صدرت بحقهن أحكام مختلفة، أقدمهن أمل جهاد طقاطقة، المعتقلة منذ عام 2014، ومحكومة 7 سنوات، في حين أن أعلاهن حكما، الأسيرة شروق دويات، المحكومة بالسجن 16 عاما، والمعتقلة منذ عام 2015.

يُشار إلى أن الأسيرة أبو غوش طالبة في كلية الإعلام، وهي شقيقة الشهيد حسين أبو غوش، وشقيقة الفتى سليمان أبو غوش (17 عاما) والمعتقل إداريا للمرة الثانية.