  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الاحتلال يواصل عزل الطالب حسن ويحكم بالسجن على آخر

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 09:49

الاحتلال يواصل عزل الطالب حسن ويحكم بالسجن على آخر
الطالب الأسير محمد حسن (فيسبوك)
عرب ٤٨

مددت سلطات الاحتلال اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن، لمدة ثمانية أيام في عزل ريمون القابع فيه منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وكان الاحتلال اعتقل الأسير محمد ماجد حسن من منزله في قرية دير السودان شمال غرب رام الله في تاريخ 21/ 4/ 2020، وأعلن عن إصابته بفيروس كورونا منذ بداية الاعتقال أثناء تواجده في مركز تحقيق المسكوبية.

والأسير حسن طالب بجامعة بيرزيت وسكرتير اللجنة المالية بمجلس الطلبة، وهو شقيق الأسيرة شذى حسن القابعة في الاعتقال الإداري بعد تمديدها للمرة الثانية، ووالده القيادي بحركة حماس ماجد حسن.

وأفادت مؤسسة الضمير، بأن النيابة طالبت بتمديد الاعتقال لـ11 يومًا، بحجة أن الأسير يجب أن يبقى في الحجر الصحي حتى يوم الخميس القادم ولن يتم التحقيق معه في هذا الوقت.

وقالت إنه "تم أخذ عينة له وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا (في وقت سابق)، إلا أنه بعد أن أعلنت إدارة السجون إصابته بالفيروس تم أخذ عينات له وفحصه ثلاث مرات للتأكد من إصابته، وكانت نتيجة العينات التي أخذت منه سلبية أي أنه غير حامل للفيروس".

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي 16 شهراً وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، على الأسير إسلام مروان ظاهر من بلدة حزما في القدس المحتلة.

ويذكر أن الاحتلال اعتقل الأسير إسلام ظاهر بتاريخ 5/ 9/ 2019 من منزل عائلته.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد وكافة الأسرى، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومجددة مطالبتها بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.


#الحركة الأسيرة
#فيروس كورونا
#جامعة بير زيت
#أعتقال
#أسير
#عزل
#ريمون

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في القدس
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في القدس

2020-05-05

تمديد حالة الطوارئ في الضفة الغربية 30 يومًا
تمديد حالة الطوارئ في الضفة الغربية 30 يومًا

2020-05-05

مطالبة بالإفراج عن الفلسطيني رامي شعث من السجون المصريّة
مطالبة بالإفراج عن الفلسطيني رامي شعث من السجون المصريّة

2020-05-04

الأكثر قراءة

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

2020-05-04
الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

2020-05-04
المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

2020-05-04
التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

2020-05-04
القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

2020-05-04