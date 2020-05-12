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المُطالَبة بالإفراج عن الأسير المريض جرجاوي؛ "معرضٌ لفقدان البصر"

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 18:44

المُطالَبة بالإفراج عن الأسير المريض جرجاوي؛ "معرضٌ لفقدان البصر"
والدة الأسير الجرجاوي الذي يظهر في الصورة
عرب ٤٨

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، محكمة الاحتلال الإسرائيلية، بالإفراج عن الأسير المريض، إياد الجرجاوي (34 عاما)، بسبب تردّي وضعه الصحيّ الذي يقتضي العلاج والمتابعة.

وذكرت الهيئة أن الأسير الجرجاوي يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية في الدماغ، بعد أن أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسير بنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها قبل أشهر.

وأضافت أن الأسير الجرجاوي بحاجة لإجراء عملية جراحية من أجل استئصال الورم، وإلا سيصبح معرضا لفقدان البصر والإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، حسب إفادة الأطباء الإسرائيليين له.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن الأسير يعاني منذ فترة طويلة من صداع مزمن، وآلام حادة في الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم، وتعرض لمماطلة كبيرة من إدارة سجون الاحتلال، والأطباء التابعين لها لإخضاعه لفحوصات طبية للوقوف على تطورات حالته الصحية.

يُذكر أن الأسير الجرجاوي من خان يونس جنوب قطاع غزة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 13/06/2011، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي تسع سنوات.


#هيئة شؤون الأسرى والمحررين
#محكمة الاحتلال الإسرائيلية
#إياد الجرداوي
#الأسرى الفلسطينيون
#أسير مريض

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