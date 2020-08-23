أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن أربعة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم، وهم: ماهر الأخرس ومحمد وهدان وموسى زهران وعبد الرحمن شعيبات.

وأشار نادي الأسير في تقرير صدر عنه، إلى أن "أقدم الأسرى المضربين منذ حيث المدة هو الأسير الأخرس وهو مضرب عن الطعام منذ 28 يوما، والأسير محمد وهدان مضرب منذ 19 يوما، والأسير موسى زهران مضرب منذ قرابة العشرة أيام، والأسير عبد الرحمن شعيبات منذ أربعة أيام".

وأوضح أن الأسير الأخرس البالغ من العمر 49 عاما من بلدة سيلة الظهر في جنين، اعتُقل يوم 27 تموز/ يوليو 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر"، علما أنه يواصل رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، ووفقا لزيارات المحامين فإن وضعه الصحي آخذ بالتدهور مع مرور الوقت.

ويواصل الأسير محمد وحيد وهدان من بلدة رنتيس في رام الله إضرابه رفضا لاعتقاله التعسفي منذ 19 يوما، وهو يقبع في زنازين معتقل "عوفر"، إذ جرى نقله إليه بعد أن احتُجز لمدة في معتقل "حوارة". أما الأسير موسى حسن زهران من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، يبلغ من العمر 53 عاما فقد اعتُقل يوم 7 تموز/ يوليو 2020، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الخمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر".

واعتُقل الأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاما) من بيت ساحور يوم 5 حزيران/ يونيو 2020، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، علما أنه أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج، ويقبع اليوم في زنازين سجن "النقب الصحراوي".