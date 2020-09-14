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إصابة أسير في "عوفر" بفيروس كورونا      

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 17:50

إصابة أسير في "عوفر" بفيروس كورونا      
توضيحية من الأرشيف (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الأسير محمد باسم حسن زيد من مدينة قلقيلية، أُصيب بفيروس كورونا المستجد في سجن "عوفر".

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأسير زيد معتقل منذ أربعة أيام، وأُجري له فحص كورونا، لتتبين النتيجة إيجابية، أي أنه مصاب.

وأضافت أن محكمة "عوفر" العسكرية قررت يوم أمس تمديد توقيفه 9 أيام؛ بذريعة استكمال التحقيق.

يذكر أنه ومنذ نهاية شهر آب/ أغسطس المنصرم، سُجلت 14 إصابة بالفيروس في "عوفر"، وهم من بين 24 حالة سُجلت بين صفوف الأسرى منذ بدء انتشار الوباء، بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، فد أفادت اليوم الإثنين، بتسجيل 5 وفيات و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1324 حالة شفاء خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان، اليوم، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 70.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وأضافت أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لفلسطينية تبلغ من العمر 85 عامًا من مخيم بلاطة، وفلسطيني يبلغ من العمر 106 أعوام من بيت فوريك بمحافظة نابلس، وفلسطيني يبلغ من العمر 93 عاما من دورا جنوب الخليل، وفلسطيني 88 عاما من قلقيلية، ومواطن 65 عاما من رأس كركر بمحافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: محافظة الخليل (164)، محافظة نابلس (37)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (122)، جنين (87)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (9)، سلفيت (1)، طولكرم (44)، قطاع غزة (108)، ضواحي القدس (106)".

وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (8)، محافظة الخليل (632)، محافظة طولكرم (9)، محافظة نابلس (44)، محافظة سلفيت (21)، محافظة رام الله والبيرة (583)، قطاع غزة (27)".

ولفتت إلى وجود 35 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#هيئة شؤون الأسرى والمحررين
#سجن عوفر
#إصابة أسير بكورونا
#فيروس كورونا

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