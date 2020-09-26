الأسير ماهر الأخرس يدخل شهره الثالث في إضرابه عن الطعام

دخل الأسير ماهر الأخرس شهره الثالث على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير الأخرس يزداد وضعه الصحي خطورة، كونه لا يزال يرفض الحصول على المدعمات، وفقد من وزنه نحو 20 كيلوغراما، ويصر على المواصلة في إضرابه عن الطعام حتى يتم إنهاء اعتقاله الإداري.

وأشار عبد ربه، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إلى أن إدارة سجون الاحتلال تماطل في إصدار التصاريح اللازمة للمحامين لزيارة الأسير الأخرس، ما يؤخر التوصل إلى حل لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام.

من جهة أخرى، اعلن عبد ربه انه ستُجرى غدا الاحد فحوصات لفيروس كورونا لثلاث أسيرات في سجن الدامون، وهن الآن في الحجر داخل السجن، وذلك بعد ان تبين إصابة احد الممرضين هناك.

وليل الجمعة- السبت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين، اثنين منهما قبالة المسجد الأقصى المبارك.

واعتدت قوات الاحتلال، فجر اليوم، السّبت، المتمركزة عند باب السلسلة بالضرب على باسم عسيلة ونجله الشاب مالك (19 عاما)، واعتقلتهما واقتادهما إلى أحد مراكزها بمدينة القدس، بحسب مصادر محليّة.

وفي جنين، شمالي الضفة الغربيّة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الجمعة، شابا من مخيم جنين، على حاجز عسكري.