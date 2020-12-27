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أوحانا يمنع لقاح كورونا عن الأسرى والسجناء

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 20:00

أوحانا يمنع لقاح كورونا عن الأسرى والسجناء
أوحانا وضباط الشرطة (صورة رسمية)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

منع وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، اليوم، الأحد، منح لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيّين وللسجناء بشكل عامّ، بخلاف توصيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

وقال مكتب أوحانا "يمنع تطعيم الأسرى الأمنيين بدون موافقة وبالتلاؤم مع تقدّم توزيع اللقاح عند الجمهور العام".

ورغم أن رسالة مكتب أوحانا تقتصر على الأسرى الفلسطينيّين، إلا أنّ مدير عام وزارة الأمن الداخلي، موشيه أدري، قال إن التعليمات تسري على جميع الأسرى والسجناء، بحسب "هآرتس".

وقضت تعليمات وزارة الصحّة بأن يأخذ الأسرى والسجناء اللقاح في الدفعة الثانية مع المعلّمين والطواقم الشرطية، بعد الانتهاء من تطعيم الشرائح في الأولويّات المرتفعة.

وأمس السبت، ذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، في اتصال هاتفي مع "وفا"، أنّ مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأسرى الفلسطينيّين أنها ستبدأ بتطعيمهم ضدّ فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وقال أبو بكر إنّ إعطاء اللقاح للأسرى سيكون اختياريا وليس إجباريا، مشيرا إلى أن هناك أسرى سجّلوا أسماءهم في القوائم التي أبدت رغبتها بأخذ اللقاح.

وطالب أبو بكر بأن يشرف أطباء فلسطينيون أو دوليون على تطعيم الأسرى باللقاء، موضحًا أن الجهات المختصة ستراسل الجانب الإسرائيلي بخصوص ذلك.

وأشار أبو بكر إلى أن اللقاح الذي سيعطى للأسرى هو لقاح "فايزر" الأميركي.

يذكر أن هيئة شؤون الأسرى سجلت إصابة 140 أسيرا منذ بداية الجائحة داخل سجون الاحتلال.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أوحانا
#لقاح كورونا
#فيروس كورونا
#الحركة الأسيرة

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