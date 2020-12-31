سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 4634 فلسطينيًّا خلال 2020

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 4634 فلسطينيا، خلال عام 2020، بينهم 543 قاصرا، و128 سيدة، بحسب بيان مشترك صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى.

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وذكر البيان أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية الإجمالي، بلغ مع نهاية العام 4400 أسيرا، منهم 40 سيدة، و170 طفلا.

ووصل عدد المعتقلين الإداريين، إلى نحو 380، فيما بلغ عدد المرضى 700 بينهم 10 يعانون من مرض السرطان، و300 من أمراض مزمنة.

وأصدرت إسرائيل خلال العام 2020، خمسة أحكام بالسجن المؤبد، ليرفع عدد المحكومين بهذا الحكم إلى 543 أسيرا.

وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية "صعّدت من اعتقالاتها التعسفية بحق القاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطا مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، خلال 2020".