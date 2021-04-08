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الأسير البطران يُعلّق إضرابه عن الطعام

تاريخ النشر: 08/04/2021 - 09:39

الأسير البطران يُعلّق إضرابه عن الطعام
الأسير عماد البطران
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير عماد البطران (47 عامًا) من الخليل، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 47 يومًا، وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير أن الاتفاق يقضي بأن ينتهي الاعتقال الإداريّ بحق البطران في شهر تموز/ يوليو من العام الجاري.

يُشار إلى أن الأسير البطران المعتقل منذ 27 كانون الثاني/ يناير 2020، يقبع اليوم في سجن عزل "نيتسان الرملة"، بعد أن نُقل إليه في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، من جرّاء تدهور طرأ على وضعه الصحي، إذ عانى مؤخرًا من تراجع واضح في وضعه الصحي.

وكان الأسير البطران قد شرع بإضرابه عن الطعام في 20 شباط / فبراير الماضي في زنازين سجن "مجدو".

يُذكر أن هذا الإضراب هو الثالث الذي خاضه الأسير البطران رفضًا لاعتقاله الإداري، منذ العام 2013. والأسير متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وكان قد واجه عمليات الاعتقال المتكررة منذ مطلع التسعينيات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 10 أعوام.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الحركة الأسيرة
#نادي الأسير الفلسطيني
#الأسير عماد البطران

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