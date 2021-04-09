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إصابة الأسير رمزي أبو عجمية بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 21:25

إصابة الأسير رمزي أبو عجمية بفيروس كورونا
الأسير رمزي أبو عجمية
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن الأسير الجريح رمزي أبو عجمية (19 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، أُصيب بفيروس "كورونا"، وهو يقبع في سجن "عوفر".

وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي، أن إدارة سجن "عوفر" قامت بعزله في القسم المخصص لعزل الأسرى المصابين بـ"كورونا"، ليرتفع عدد الأسرى الذين أُصيبوا بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء إلى 368 أسيرًا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الجريح أبو عجمية، في الـ29 من شهر آذار/ مارس المنصرم، وما يزال موقوفًا حيث عُقدت له يوم أمس جلسة محكمة خلالها تم تمديد اعتقاله حتى تاريخ 12 نيسان/ أبريل الجاري.

يُشار إلى أن أبو عجمية واجه عمليات الاعتقال منذ أن كان طفلًا عام 2016، وما يزال يعاني من آثار الإصابات البليغة التي تعرض لها برصاص الاحتلال في ساقيه عام 2016.

يذكر أن للأسير أبو عجمية شقيق جريح وأسير وهو حمزة أبو عجمية، الذي اعتقله الاحتلال في الـ24 من آذار المنصرم، وما يزال موقوفًا، حيث جرى اعتقاله بعد 10 أيام على إصابة الاحتلال له في إحدى ساقيه وهو بحاجة إلى متابعة صحية وعلاج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الأسرى
#الأسير
#رمزي أبو عجمية
#عوفر

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