أسير من جنين يواصل إضرابه عن الطعام منذ 17 يوما

يواصل الأسير سائد أبو عبيد (41 عامًا)، من مدينة جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ يقبع في زنازين سجن "النقب" الصحراوي.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن "الأسير أبو عبيد معتقل منذ شهر تشرين الثاني العام الماضي، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن الفعلي لمدة أربعة شهور ونصف، وبعد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وعليه شرع في الإضراب".

وختم النادي بالقول إن "الأسير أبو عبيد أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 12 عامًا جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ".