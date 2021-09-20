6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام وتدهور بالحالة الصحية

يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأفاد المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة، جراء نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم.

والأسرى المضربون، هم: كايد الفسفوس منذ 68 يومًا، ومقداد القواسمة منذ 61 يوما، وعلاء الأعرج منذ 43 يوما، وهشام أبو هواش منذ 35 يوما، ورايق بشارات منذ 30 يوما، وشادي أبو عكر منذ 27 يوما.

وأشار عبد ربه، إلى أن الأسرى الفسفوس، والقواسمة، والأعرج يقبعون في عيادة سجن الرملة، ويعانون أوضاعًا صحية صعبة، كما يتنقلون بواسطة كراسٍ متحركة.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه تم تحديد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل الهيئة للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، وذلك بعد غد الأربعاء 22 أيلول/ سبتمبر الجاري في محكمة "عوفر" العسكرية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الاستئناف الثالث الذي يتقدم به الطاقم القانوني العامل بالهيئة ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس.