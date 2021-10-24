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تقرير: الاحتلال نفّذ 1,282 اعتقالا بحق الفلسطينيين آخر 3 شهور

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 14:28

تقرير: الاحتلال نفّذ 1,282 اعتقالا بحق الفلسطينيين آخر 3 شهور
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1,282 فلسطينيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفق ما أظهر تقرير صدر عن منظمات حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد.

وصدر التقرير عن 4 مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى وهي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة.

وذكر التقرير، أن عدد حالات الاعتقال من قبل سلطات الاحتلال بلغ 1,282 فلسطينيا خلال شهور تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر؛ بينها 525 حالة اعتقال في القدس المحتلة.

وأضاف أن من بين المعتقلين 160طفلا، و37 سيدة.

ووفق التقرير، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيلول/ سبتمبر قرابة 4600؛ بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و500 معتقل إداري.

والاعتقال الإداري، حبس بأمر عسكري إسرائيلي، دون تقديم لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

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#قوات الاحتلال
#إسرائيل
#اعتقالات

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