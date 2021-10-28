محكمة الاحتلال تنظر بإعادة حكم المؤبد للأسير نائل البرغوثي

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، في التماس قدمه محامي الأسير نائل البرغوثي قبل ثلاث سنوات، يعترض فيه على قرار إعادة حكم المؤبد عليه، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

وأعادت سلطات الاحتلال قبل ثلاث سنوات اعتقال الأسير نائل البرغوثي (63 عاما) من بلدة كوبر شمال قضاء رام الله، علما أنه أعتقل لأول مرة عام 1978 وحكم عليه بالسجن المؤبد، وأفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011.

وبقي البرغوثي حرا لمدة 32 شهرا فقط، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران/ يونيو عام 2014، وحكم عليه بالسجن لـ30 شهرا، وبعد انتهاء محكوميته بشهرين أعاد له حكمه السّابق بالمؤبد و18 عاما بذريعة "الملف السّرّي".

ويقضي الأسير البرغوثي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل مجموعها إلى 41 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، حيث فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، وكان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي والذي أمضى ما مجموعه نحو 30 عاما في الاعتقال، وتوفي في آذار/مارس الماضي.

وقالت زوجته الأسيرة المحررة أمان نافع إنه "رغم أن هذه المحكمة صورية، إلا أننا نتأمل أن يتم الإفراج عن نائل، فاعتقاله غير قانوني، وغير إنساني، لا سيما وأنه كان قد أُفرج عنه بصفقة، ونتوقع أن يكون هناك تدخل من الأطراف الدولية للضغط على الاحتلال من أجل إطلاق سراحه".

ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال نحو 70 أسيرا من محرري صفقة وفاء الأحرار عام 2014، وأعادت لغالبيتهم أحكامهم السابقة بالسجن المؤبد، فيما أفرجت عن جزء آخر بعد انتهاء محكومياتهم، علاوة على أن 18 أسيرا منهم ينتظرون النظر في الالتماسات المقدمة منذ ثلاث سنوات إلى جانب الأسير البرغوثي.