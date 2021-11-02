تحذير من استشهاد الأسير الفسفوس: يرفض إجراء أية فحوصات إلا بمشفى فلسطيني

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أية لحظة.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة، بعيد زيارته للفسفوس ظهر اليوم في مستشفى "برزيلاي" إنه يعاني من آلام حادة في جميع أنحاء جسمه ويشعر بحرارة وسخونة بالعينين، ويعاني من تعب شديد وعدم القدرة على التحرك وإه لا يشعر بقدميه نهائيا.

ولفت عجوة إلى أن الأسير الفسفوس مقيد بسرير المشفى وما زال يرفض إجراء جميع الفحوصات الطبية، قائلا إنه "لن يقبل بإجراء أية فحوصات إلا في مستشفى فلسطيني".

وذكر الفسفوس أنه يوم الخميس الماضي وتحديدا عند الساعة 12 بعد منتصف الليل، حضر السجانون وقيدوه وأبلغوه أنه تحت مسؤولية مصلحة سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير الفسفوس (32 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 111 يوما ضد اعتقاله الاداري التعسفي.