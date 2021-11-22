4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام: وضع الفسفوس يزداد خطورة

يواصل 4 أسرى خوض معركة الأمعاء الخاوية في السجون الإسرائيلية أقدمهم كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 131 يوما، وذلك رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

بالإضافة إلى الفسفوس، يشمل الإضراب المفتوح عن الطعام كل من الأسرى هشام أبو هواش منذ 98 يوما، عياد الهريمي منذ 61 يوما ولؤي الأشقر منذ 43 يوما.

وذكر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أن "وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي إلى شلل أو ارتقائه شهيدا، في ظل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها عدة التماسات قدمت من طرف الهيئة للإفراج عنه، الأمر الذي يعتبر تلاعبا بحياة الأسير وصحته".

ويعاني الأسير أبو هواش (39 عاما) من دورا بالخليل من هزال وضعف شديدين، وأوجاع في كافة أنحاء الجسد وصعوبة في الحركة، وفقدان متكرر للوعي، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر، ووصل وزنه إلى 50 كغم.

فيما يعاني الأسير الهريمي (28 عاما) من مدينة بيت لحم من أعراض صحية خطيرة ولا يتلقى أي مدعمات، الأمر الذي يزيد الخطورة على حياته، اذ يعاني من آلام في جميع أنحاء جسمه، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، إضافة إلى معاناته من عدم وضوح بالرؤية، وتقيؤ بشكل مستمر.

يذكر أن الأسير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 103 أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، الخميس الماضي.

وفي يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، علّق الأسير مقداد القواسمة إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في شباط/ فبراير من العام المقبل.