الأسير لؤي الأشقر يعلّق إضرابه عن الطعام ويحدد سقف اعتقاله الإداريّ

علّق المعتقل الإداري لؤي الأشقر البالغ من العمر 45 عامًا وهو من طولكرم، إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 49 يومًا، وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، وفق ما أكد نادي الأسير الفلسطيني.

ولفت النادري إلى أنّ الأشقر المعتقل منذ الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، واجه خلال فترة إضرابه عمليات تنكيل ممنهجة، لاسيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجلمة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات، إلى أن جرى نقله مؤخرًا إلى سجن "عيادة الرملة".

وكانت مخابرات الاحتلال قد أصدرت بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، علماً أنّه أسير سابق أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات، وتعرّض لتحقيق عسكريّ قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، وهو متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وله شقيق شهيد وهو الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى في سجن "النقب" عام 2007.

فيما يواصل المعتقلان هشام أبو هواش، ونضال بلوط إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، حيث وصل أبو هواش اليوم الـ104 في الإضراب، بينما وصل المعتقل بلوط اليوم الـ31 من الإضراب.