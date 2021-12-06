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الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي خطير

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 15:16

الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي خطير
الأسير ناصر أبو حميد
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت هيئة شؤون الأسرى اليوم، الإثنين، أن أسيرا في السجون الإسرائيلية يواجه وضعا صحيا مقلقا؛ وقالت في بيان لها إن "الأسير ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان، في وضع صحي خطير ويحتجز في قسم الجراحة بمستشفى ’برزيلاي’".

ونقلت الهيئة عن محاميها كريم عجوة، قوله إن "تدهورا طرأ على الحالة الصحية للأسير أبو حميد، الخميس الماضي، أثناء تواجده بمعتقل عسقلان، حيث بدأ يشتكي من أوجاع حادة في الجهة اليسرى من صدره وصعوبة بالتنفس، ونُقل على إثرها للمستشفى".

وأُصيب أبو حميد، بورم سرطاني في الرئتين مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، وقد خضع لعملية وتم إزالة 10 سم من محيط الورم، وتم إعادته لمعتقل "عسقلان".

ومن المقرر أن يخضع أبو حميد، لـ12 جلسة علاج كيميائي، لكن إدارة السجون تماطل حتى اللحظة في تحويله للبدء في الجلسات، الأمر الذي فاقم من حالته بشكل كبير، بحسب هيئة الأسرى.

واعتقل أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، منذ العام 2002، ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاما؛ وله 4 أشقاء يقضون أيضا أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وتعتقل إسرائيل 4650 أسيرا في سجونها، وفق معطيات لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

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#هيئة شؤون الأسرى
#ناصر أبو حميد
#الحركة الأسيرة

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